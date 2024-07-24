Депутат Рады Наталуха назвал иллюзией идею о бесконечной поддержке Запада

Украине следует перестать рассчитывать на союзников и решать проблемы собственными силами. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире всеукраинского телемарафона призвал расширить бронь от мобилизации, сообщил ТАСС.
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