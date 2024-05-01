Аршавин заявил, что "Зенит" своевременно предложил Семаку новый контракт

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в интервью РИА Новости заявил, что решение руководства сине-бело-голубых о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком выглядит зрело и обдуманно.
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