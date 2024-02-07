По делу о жестоком избиении баскетболиста ЦСКА в Москве из четырех обвиняемых остался всего один

Остальные нападавшие теперь проходят в качестве свидетелей.По делу о жестоком избиении спортсмена-баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве в мае прошлого года из четырех обвиняемых остался один, остальные нападавшие теперь проходят в качестве свидетелей.