Владислав Овчинский: Новый корпус Курчатовской школы вмещает 815 учеников

На северо-западе Москвы, в Покровском-Стрешневе, открылся новый корпус Курчатовской школы, рассчитанный на 815 мест.
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