Прогноз магнитных бурь: расписание на неделю с 7 по 13 октября Ирэн ОрлонскаяСолнечная активность и её влияние на здоровье человека — это тема, которая продолжает привлекать внимание ученых и специалистов.
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