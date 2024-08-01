Андреева и Шнайдер в четвертьфинале в парах в теннисе: Олимпиада-2024, день 6. LIVE close 100% В шестой день Олимпийских игр — 2024 в Париже россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, остающиеся последними надеждами страны в теннисе, в паре играют в четвертьфинале.
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