Андреева и Шнайдер в четвертьфинале в парах в теннисе: Олимпиада-2024, день 6. LIVE close 100% В шестой день Олимпийских игр — 2024 в Париже россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, остающиеся последними надеждами страны в теннисе, в паре играют в четвертьфинале.