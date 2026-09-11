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Сноб

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Пять лучших фильмов кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге

Пять лучших фильмов кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге

Театральная комедия, документальный портрет Аллы Демидовой, семейная драма, похоронный стендап и кино, в котором играет человек по имени Пржемислав Пржестржелски — «Сноб» выбирает пять картин фестиваля.

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