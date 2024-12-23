Колонка Катерины Муратовой: Юрий и Валентина, часть 2

Продолжение истории Юрия и Валентины, которые выросли в привилегированных семьях, в юности имели проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, а позже, когда встретились и решили создать семью, — с зачатием.
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