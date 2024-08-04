Поздравляем любимую доченьку и сестрёнку Струнину Дарину с днём рождения Наша дочка, наша гордость, С днем рождения, солнца свет! У тебя волшебный возраст, Ведь тебе 16 лет.
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Поздравляем любимую доченьку и сестрёнку Струнину Дарину с днём рождения Наша дочка, наша гордость, С днем рождения, солнца свет! У тебя волшебный возраст, Ведь тебе 16 лет.