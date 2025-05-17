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У олигархов заберут даже личные особняки? Эксперт: "В России началась реприватизация по китайскому образцу"

У олигархов заберут даже личные особняки? Эксперт: "В России началась реприватизация по китайскому образцу"

Страна охвачена глобальными процессами: Конституционный суд разрешил пересматривать любые сделки по приватизации.

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