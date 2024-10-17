В Омске могут запретить выгуливать собак в скверах и парках. А где это можно делать? Публикуем карту с адресами.
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В Омске могут запретить выгуливать собак в скверах и парках. А где это можно делать? Публикуем карту с адресами.