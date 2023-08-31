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Еще не конец: мощный ливень накроет Приморье в ближайшие часы - траектория, время

Еще не конец: мощный ливень накроет Приморье в ближайшие часы - траектория, время

31 августа, в четверг, циклон двинется на северное направление, затронув Китай и Амурскую область. Погодные явления будут определяться воздушными фронтами, принося обширные осадки по большинству районов, уточнили в пресс-службе "Примгидромета".

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