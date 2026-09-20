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Царьград

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Невролог Алексей Маматов раскрыл 5 способов укрепления здоровья осенью

Невролог Алексей Маматов раскрыл 5 способов укрепления здоровья осенью

Невролог Алексей Маматов рекомендует комплексный подход для поддержания здоровья осенью. Он выделяет пять ключевых факторов: режим сна, физическая активность, разнообразное питание, снижение стресса и время на восстановление.

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