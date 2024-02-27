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Возьмите муку, сыр и немного молока. Невероятно вкусные сырные рулеты: меняю начинку и готовлю через день

Возьмите муку, сыр и немного молока. Невероятно вкусные сырные рулеты: меняю начинку и готовлю через день

Выпечка всегда была частью рациона у людей. Как только зерна пшеницы и других культур научились перемалывать в муку, запустился долгий и непрерывный процесс выпечки хлеба, булочек, лепешек, пирогов и бисквитов.

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