Генпрокурор Нью-Йорка потребовала привлечь Трампа к ответственности

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена привлечь экс-президента США Дональда Трампа к ответственности в связи отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization.
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена привлечь экс-президента США Дональда Трампа к ответственности в связи отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization.
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