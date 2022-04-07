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Генпрокурор Нью-Йорка потребовала привлечь Трампа к ответственности

Генпрокурор Нью-Йорка потребовала привлечь Трампа к ответственности

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена привлечь экс-президента США Дональда Трампа к ответственности в связи отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization.

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