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Сруб шесть на шесть и почти гектар: как Александр Мясников обустроил дом за городом

Сруб шесть на шесть и почти гектар: как Александр Мясников обустроил дом за городом

Сто километров от Москвы, сосны, дубы — и деревенская усадьба с собственным прудом и баней. Это дом Александра Мясникова: врача, телеведущего, президента московской ГКБ имени М.

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