Сруб шесть на шесть и почти гектар: как Александр Мясников обустроил дом за городом

Сто километров от Москвы, сосны, дубы — и деревенская усадьба с собственным прудом и баней. Это дом Александра Мясникова: врача, телеведущего, президента московской ГКБ имени М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Сибель Ташчиоглу:...
- ЕЛ «Меня называли ур...
- Не всегда Мальдив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым