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Педиатр Сергей Бутрий получил десять суток ареста после интервью Гордеевой*

Педиатр Сергей Бутрий получил десять суток ареста после интервью Гордеевой*

Десять суток ареста получил педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий. Поводом для дела стало прошлогоднее интервью журналистке Катерине Гордеевой (объявлена иностранным агентом), в котором, как считают следователи, Бутрий высказывался против "врачей, разделяющих ценности российского общества".

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