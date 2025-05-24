Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице Ставропольского края

В средствах массовой информации сообщается, что жительница города Михайловска обратилась в городскую больницу с жалобой на ухудшение зрения, где ее надлежащим образом не обследовали и не назначили лечение.
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