"Путешествие в никуда": круизный лайнер был развернут, не дойдя до пункта назначения

Пассажиры круизного лайнера оказались заблокированными на борту и страдали от морской болезни после того, как судно вернулось с маршрута в Новую Зеландию из-за того, что к его корпусу прилипли моллюски и кусок коралла, сообщает The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии