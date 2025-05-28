Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мережко: решения Запада по ракетам мало что значат на фоне их дефицита

Мережко: решения Запада по ракетам мало что значат на фоне их дефицита

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что решение Германии и Франции снять ограничения на военные поставки Украине мало что значит на фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у Киева.

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