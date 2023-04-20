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Рогов заявил, форсировать Днепр ВСУ попытаются возле Новой Каховки, либо Энегргодара

Рогов заявил, форсировать Днепр ВСУ попытаются возле Новой Каховки, либо Энегргодара

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил журналистам РИА Новости о том, что нацисты ВСУ готовятся переправляться через Днепр либо в Херсонской области возле Новой Каховки, либо в Запорожской в районе Энергодара.

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