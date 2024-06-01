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Российский хоккеист Александр Овечкин стал лицом смартфонов Infinix Компания In...

Российский хоккеист Александр Овечкин стал лицом смартфонов Infinix Компания In...

Российский хоккеист Александр Овечкин стал лицом смартфонов InfinixКомпания Infinix сообщила, что всемирно известный российский хоккеист и один из самых выдающихся игроков за всю историю НХЛ, Александр Овечкин, стал лицом смартфонов Infinix серии NOTE 40.

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