Российский хоккеист Александр Овечкин стал лицом смартфонов Infinix Компания In...

Российский хоккеист Александр Овечкин стал лицом смартфонов InfinixКомпания Infinix сообщила, что всемирно известный российский хоккеист и один из самых выдающихся игроков за всю историю НХЛ, Александр Овечкин, стал лицом смартфонов Infinix серии NOTE 40.
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