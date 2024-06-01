Российский хоккеист Александр Овечкин стал лицом смартфонов Infinix Компания In...

Российский хоккеист Александр Овечкин стал лицом смартфонов InfinixКомпания Infinix сообщила, что всемирно известный российский хоккеист и один из самых выдающихся игроков за всю историю НХЛ, Александр Овечкин, стал лицом смартфонов Infinix серии NOTE 40.