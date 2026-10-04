"Особые планы для Киева, Харькова и Одессы": Гражданские уезжают. Помощь русским бойцам пришла откуда не ждали. СВОдки с фронта

Автор: Отдел информации Новороссии В Киеве движение встало. Русские ВКС переключились на мосты через Днепр.
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