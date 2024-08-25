Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»

Уж кто нам ближе, кроме как входящая в состав Союзного государства Республика Беларусь. Вот и президент Александр Лукашенко постоянно твердит, что враги у нас общие, а возглавляемое им государство, народ и Вооруженные силы всегда готовы «прикрыть спину» России.