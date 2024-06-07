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«Мой вариант: не умеет печь блины». Ягудин – на слова мамы Костылевой о минусах в школе Плющенко

«Мой вариант: не умеет печь блины». Ягудин – на слова мамы Костылевой о минусах в школе Плющенко

В марте к Плющенко перешла 12-летняя фигуристка Елена Костылева. Ее мать – Ирина – позже заявила, что в школе есть «крупный минус».

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