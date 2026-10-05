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Аргументы и Факты

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Врач Баранов назвал способы снижения риска появления болезни Альцгеймера

Врач Баранов назвал способы снижения риска появления болезни Альцгеймера

Снизить риск болезни Альцгеймера помогают адекватное лечение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, и здоровый образ жизни.

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