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Ледоруб Вилли и другие самые необычные прозвища знаменитых гангстеров

Ледоруб Вилли и другие самые необычные прозвища знаменитых гангстеров

Мафия не только бессмертна, но еще и временами может похвастаться отменным чувством юмора! Мафия появилась в Америке в конце XIX века, когда итальянские эмигранты, прижимая к груди узелки с пожитками, ступили на свободную американскую землю.

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