Reuters: Кеннеди-младший займется подбором чиновников в сфере здравоохранения

Избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп поручил бывшему независимому кандидату на высший государственный пост Роберту Кеннеди-младшему рассмотрение кандидатур на высокопоставленные должности в сфере здравоохранения.
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