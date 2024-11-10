Рогов: ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в городе Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в своем сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов своем Telegram-канале.
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