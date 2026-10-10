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Моуринью бойкотировал пресс-конференцию после скандального удаления Винисиуса в матче с «Вильярреалом»

Моуринью бойкотировал пресс-конференцию после скандального удаления Винисиуса в матче с «Вильярреалом»

10 октября «Реал» на своем поле обыграл «Вильярреал» в матче 8-го тура Ла Лиги — 1:0.10 октября «Реал» на своем поле обыграл «Вильярреал» в матче 8-го тура Ла Лиги — 1:0.

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