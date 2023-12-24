СРЗП предлагает лишить господдержки всех участников «голого шабаша» (ФОТО, ВИДЕО)

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лишить государственных званий, наград и грантовой государственной помощи участников «голого шабаша», состоявшегося в одном из столичных клубов.
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