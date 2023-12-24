Русская весна
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Русская весна

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СРЗП предлагает лишить господдержки всех участников «голого шабаша» (ФОТО, ВИДЕО)

СРЗП предлагает лишить господдержки всех участников «голого шабаша» (ФОТО, ВИДЕО)

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лишить государственных званий, наград и грантовой государственной помощи участников «голого шабаша», состоявшегося в одном из столичных клубов.

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Комментарии
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Ed Red
Лишать званий не нужно, но господдержки да!
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12 час.
Ирина Жога
Убрать эти рожи с экранов,уже тошнит от этих сук продажных.
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9 час.

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