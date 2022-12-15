Российский депутат призвал деблокировать дорогу в Нагорный Карабах

Мероприятия по деблокированию дороги в Лачинском коридоре, которую перекрыл Азербайджан, призвал провести первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин 15 декабря в интервью изданию 168.
Мероприятия по деблокированию дороги в Лачинском коридоре, которую перекрыл Азербайджан, призвал провести первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин 15 декабря в интервью изданию 168.
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