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Российский депутат призвал деблокировать дорогу в Нагорный Карабах

Российский депутат призвал деблокировать дорогу в Нагорный Карабах

Мероприятия по деблокированию дороги в Лачинском коридоре, которую перекрыл Азербайджан, призвал провести первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин 15 декабря в интервью изданию 168.

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