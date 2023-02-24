В Москве арестовали фигуранта дела о поджоге общежития

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в центре столицы. «Обвиняемому Юрию Хомченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 апреля», — заявили в пресс-службе суда.