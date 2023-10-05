Правительство объявило место и темы, которые будут рассмотрены на Платформе поддержки Республики Молдова

Пресс-секретарь исполнительной власти Даниэл Водэ объявил дополнительные подробности о процессе организации Платформы поддержки Республики Молдова, которая проведет 4-е заседание в Кишиневе 17 октября во Дворце Республики.
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