«Мы все за то, чтобы с каждым годом наша жизнь была всё лучше и лучше» Жительница Сак Галина Роговая поделилась, для чего надо активно участвовать в выборах ☝️ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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«Мы все за то, чтобы с каждым годом наша жизнь была всё лучше и лучше» Жительница Сак Галина Роговая поделилась, для чего надо активно участвовать в выборах ☝️ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.