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Минфин определит потолок налогообложения собственников иностранных компаний

Минфин определит потолок налогообложения собственников иностранных компаний

Минфин России в рамках поправок ко второму чтению в налоговый законопроект предложил ограничить максимальную сумму налоговой нагрузки на россиян — владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших режим фиксированного НДФЛ, до 25 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на текст проекта.

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