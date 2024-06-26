Минфин определит потолок налогообложения собственников иностранных компаний

Минфин России в рамках поправок ко второму чтению в налоговый законопроект предложил ограничить максимальную сумму налоговой нагрузки на россиян — владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших режим фиксированного НДФЛ, до 25 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на текст проекта.
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