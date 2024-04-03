Какие дороги Карагандинской области остаются закрытыми из-за паводков

В Карагандинской области из-за размывов, разрыва дорожного полотна и переливов талых вод через проезжую часть остается закрытым движение на 5 участках автодорог, из них одна автодорога республиканского, одна областного и три местного значения, передает корреспондент ekaraganda.
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