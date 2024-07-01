Телеведущая Ольга Орлова показала фигуру в купальнике после набора веса

Телеведущая, певица Ольга Орлова показала фигуру в откровенном бикини и раскрыла свой вес. Звезда поделилась в соцсетях кадрами, снятыми на пляже, и отметила, что не планирует ограничивать себя в еде на отдыхе.
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