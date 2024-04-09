Ну наконец-то открыли бесплатный бювет у дороги в Сочи Жители Мамайки рады, что можно прильнуть к струйке пока делаешь планку, а в жаркий день умыть пыльные ноги.
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Ну наконец-то открыли бесплатный бювет у дороги в Сочи Жители Мамайки рады, что можно прильнуть к струйке пока делаешь планку, а в жаркий день умыть пыльные ноги.