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Царьград

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В Коврове сотрудницу бюджетного учреждения обвиняют в краже денег на работе

В Коврове сотрудницу бюджетного учреждения обвиняют в краже денег на работе

Женщину будут судить за мошенничество с использованием служебного положения.В Коврове бывшего заместителя директора МБУ «Служба единого заказчика» обвиняют в мошенничестве.

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