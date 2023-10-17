Цены на топливо для сельхозпроизводителей уменьшились на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом на совещании по вопросам обеспечения стабильности и доступности нефтепродуктов на внутреннем рынке в понедельник сообщил вице-премьер Александр Новак.