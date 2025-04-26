Жена лидера ОПГ "Хади Такташ" требует перевода мужа в колонию ближе к дому

Супруга Радика Галиакберова (известного как Раджа), бывшего главаря татарской организованной преступной группировки "Хади Такташ", безуспешно пытается добиться его перевода из ямальской колонии "Полярная сова" в учреждение ближе к дому .
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