«Венгрию не держат в Евросоюзе» Почему Боррель так резко ответил на слова Орбана?

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель ответил на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о схожести членства в современном Евросоюзе с советской оккупацией, заявив, что Венгрию никто не держит в Евросоюзе насильно, так как это свободный выбор Будапешта.
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