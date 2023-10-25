«Венгрию не держат в Евросоюзе» Почему Боррель так резко ответил на слова Орбана?

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель ответил на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о схожести членства в современном Евросоюзе с советской оккупацией, заявив, что Венгрию никто не держит в Евросоюзе насильно, так как это свободный выбор Будапешта.