Хельмут Марко рассказал об ультиматуме Риккардо

Хельмут Марко рассказал об ультиматуме РиккардоGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что до Гран При Сингапура концерн поставил ультиматум Даниэлю Риккардо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии