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Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию

Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 7 тыс рублей 56-летнего Александра Неустроева. Он издевался над 11-летним мальчиком, у которого на шапке был символ Z.

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Комментарии
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Людмила Письменская
Всех либералов на фронт. В штрафную роту. Сразу в уме поправятся. А Екатеринбургом должны заняться соответствующие органы.
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8 час.
Татьяна Курочкина
А почему этот самый Россель &quot;у руля &quot; то оказался.....⁉️‼️😡😡Там видимо &quot;критическая масса &quot; таких..........
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7 час.
Татьяна Курочкина
Согласна....,только другие либералы не позволят этого.....Нужна &quot; политическая воля &quot;,а её то по-видимому И НЕТ ‼️...........🤷
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7 час.

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