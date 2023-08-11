Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 7 тыс рублей 56-летнего Александра Неустроева. Он издевался над 11-летним мальчиком, у которого на шапке был символ Z.
Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию
Комментарии
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Людмила Письменская
Всех либералов на фронт. В штрафную роту. Сразу в уме поправятся. А Екатеринбургом должны заняться соответствующие органы.
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8 час.
Татьяна Курочкина
А почему этот самый Россель "у руля " то оказался.....⁉️‼️😡😡Там видимо "критическая масса " таких..........
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7 час.
Татьяна Курочкина
Согласна....,только другие либералы не позволят этого.....Нужна " политическая воля ",а её то по-видимому И НЕТ ‼️...........🤷
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7 час.
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