Симоньян: ситуация в Сирии грозит России как минимум репутационными потерями

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила мнение, что нынешняя ситуация в Сирии грозит России как минимум репутационными потерями.
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