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Путин: ВСУ «вышибли» из Курской области, оставшиеся «сидят по щелям»

Путин: ВСУ «вышибли» из Курской области, оставшиеся «сидят по щелям»

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. На просветительском марафоне «Знание. Первые» президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области остатки украинских подразделений укрываются в подвалах и запрашивают эвакуацию.

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