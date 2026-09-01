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Аргументы и Факты

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Названы главные ошибки сотрудников при угрозе сокращения

Названы главные ошибки сотрудников при угрозе сокращения

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что самые частые ошибки работников, которых готовятся сократить, — игнорировать тревожные сигналы или, наоборот, впадать в панику и действовать импульсивно.

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