Названы главные ошибки сотрудников при угрозе сокращения

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что самые частые ошибки работников, которых готовятся сократить, — игнорировать тревожные сигналы или, наоборот, впадать в панику и действовать импульсивно.
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