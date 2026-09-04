Смертельные прививки: Пентагон начал расследование гибели военных от вакцины от COVID-19

Власти США инициировали масштабное разбирательство, касающееся случаев смерти американских военнослужащих после прохождения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.
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