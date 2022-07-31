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Бучневич о контракте Костина: «Он зацепится за этот шанс, покажет себя и закрепится в «Сент-Луисе»

Павел Бучневич уверен, что Клим Костин сумеет закрепиться в «Сент-Луисе».  На днях 23-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил с «Блюз» соглашение на один год и 750 тысяч долларов.

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